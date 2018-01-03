Россияне бесплатно пройдут проверку на онкологические заболевания

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). С 2018 года Минздрав РФ вводит в диспансеризацию активный онкоскрининг – для выявления некоторых видов онкологии на ранней стадии. Об этом пишет газета «Известия».



Онкоскрининг будут проводить раз в два года начиная с 2018-го.



Также, по заявлению представителей Минздрава РФ, обследования и медпомощь станут адресными. Чтобы жители России не пропускали диспансеризацию, их будут извещать о необходимости ее прохождения. Для этого страховые компании будут оповещать людей с помощью смс и электронных писем, а также звонить по телефону.



Медучреждения намерены приложить все усилия для того, чтобы проходящие диспансеризацию тратили на это минимум времени.