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Здоровье и среда

Россияне бесплатно пройдут проверку на онкологические заболевания

3 января 2018, 15:22

Онкоскрининг будут проводить раз в два года начиная с 2018-го.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). С 2018 года Минздрав РФ вводит в диспансеризацию активный онкоскрининг – для выявления некоторых видов онкологии на ранней стадии. Об этом пишет газета «Известия».

Онкоскрининг будут проводить раз в два года начиная с 2018-го.

Также, по заявлению представителей Минздрава РФ, обследования и медпомощь станут адресными. Чтобы жители России не пропускали диспансеризацию, их будут извещать о необходимости ее прохождения. Для этого страховые компании будут оповещать людей с помощью смс и электронных писем, а также звонить по телефону.

Медучреждения намерены приложить все усилия для того, чтобы проходящие диспансеризацию тратили на это минимум времени.

 


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