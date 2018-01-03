(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали 23-летнего автоугонщика, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

В полдень 1 января в Советском районе патрульные УВО заметили «Шевроле Круз», попавшую в ДТП на трамвайных путях у остановки «Сады».

Очевидцы рассказали, что водитель иномарки врезался в светофор и едва не сбил нескольких прохожих. Затем парень и его пассажир выскочили из авто и сбежали.

Росгвардейцы решили задержать злоумышленников. Один из них побежал в сторону, в которой скрылись молодые люди, а второй отправился в объезд на патрульной машине.

Парней настигли во дворе дома №38б по Отрадной улице. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали молодых людей и доставили к месту ДТП, где уже работали инспекторы ДПС.

Как рассказал полицейским угонщик, автомобиль принадлежит его отчиму, с которым он накануне поссорился. Парень выкрал ключи от авто и уехал, а позднее в полицию поступило заявление об угоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».