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Психологи рассказали, как не потерять романтику и страсть в отношениях

3 января 2018, 14:46

Частые встречи и регулярная интимная близость вредят только начавшимся отношениям, поскольку вызывают у партнеров эмоциональную усталость.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Доктор психологии нью-йоркского университета Сет Мейерс и автор книг по личностному развитию Скотт Кэрол рассказали, как надолго сохранить пыл страсти и романтику в отношениях влюбленных. По их мнению, для этого возлюбленным необходимо встречаться не чаще двух раз в неделю, а заниматься сексом – не чаще раза в семь дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Daily Mail.

Мейерс и Кэрол единодушны в своих выводах: частые встречи и регулярная интимная близость вредят только начавшимся отношениям, поскольку вызывают у партнеров быструю эмоциональную усталость.

По мнению психологов, интимная близость лишь создает иллюзию духовного родства, на самом же деле необходимо долгое время для того, чтобы узнать настоящий характер любимого человека.
 


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