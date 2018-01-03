Психологи рассказали, как не потерять романтику и страсть в отношениях

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Доктор психологии нью-йоркского университета Сет Мейерс и автор книг по личностному развитию Скотт Кэрол рассказали, как надолго сохранить пыл страсти и романтику в отношениях влюбленных. По их мнению, для этого возлюбленным необходимо встречаться не чаще двух раз в неделю, а заниматься сексом – не чаще раза в семь дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Daily Mail.

Мейерс и Кэрол единодушны в своих выводах: частые встречи и регулярная интимная близость вредят только начавшимся отношениям, поскольку вызывают у партнеров быструю эмоциональную усталость.

По мнению психологов, интимная близость лишь создает иллюзию духовного родства, на самом же деле необходимо долгое время для того, чтобы узнать настоящий характер любимого человека.

