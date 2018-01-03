Блондинки vs брюнетки: Выяснилось, кого предпочитают мужчины

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Специалисты Аугсбургского университета в американском штате Миннесота выяснили, что мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на Daily Mail.



В исследовании приняли участие 110 мужчин. Им показывали снимки блондинок, брюнеток и шатенок, все они были повернуты к объективу спиной.



Большинство мужчин сочли блондинок более привлекательными. Ученые объяснили это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, поэтому светлые пряди кажутся принадлежащими более юной особе.



Тем не менее для брака мужчины выбрали бы женщин с темными волосами, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.