Все новости Татарстан Россия

Общество

Блондинки vs брюнетки: Выяснилось, кого предпочитают мужчины

3 января 2018, 15:00

Большинство мужчин сочли блондинок более привлекательными.
Сжигание нефти и газа в будущем осложнит расследование преступлений – ученые
Насекомые заботились о потомстве уже 100 млн. лет назад – ученые
Реклама вызывает все больше раздражения у россиян
Многие видеоролики о нарушениях на выборах распространялись из США - СК РФ
В Татарстане проведено исследование восприятия экономического кризиса жителями республики

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Специалисты Аугсбургского университета в американском штате Миннесота выяснили, что мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на Daily Mail.

В исследовании приняли участие 110 мужчин. Им показывали снимки блондинок, брюнеток и шатенок, все они были повернуты к объективу спиной.

Большинство мужчин сочли блондинок более привлекательными. Ученые объяснили это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, поэтому светлые пряди кажутся принадлежащими более юной особе.

Тем не менее для брака мужчины выбрали бы женщин с темными волосами, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter