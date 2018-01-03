(Набережные Челны, 3 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах братья-бизнесмены получили срок за продажу поддельного масла «Просто молоко». Об этом сообщили в городском суде.

Как установило следствие, челнинец, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, задумал аферу, к которой привлек своего брата. Замысел заключался в том, чтобы оптом приобрести дешевый спред (растительно-сливочную смесь) и продать его под видом другого, брендового продукта.

Для этого старший брат купил у ООО «Ува-молоко» 9680 кг спреда по цене 164 рубля 20 копеек за килограмм на общую сумму 1,5 млн рублей. Младший брат раздобыл коробки с товарным знаком ООО УК «Просто молоко», упаковал в них удмуртский спред и начал поиск покупателей, разместив объявление в Интернете.

Отметим, что содержание молочного жира в продукте ООО «Ува-молоко» составляет 30 процентов, а в продукте ООО УК «Просто молоко» – 70 процентов. На этой разнице мошенники и собирались нажиться.

Братья пытались сбыть поддельный товар по цене 220 рублей за килограмм. Однако покупатель, который откликнулся на объявление, предложил отдать партию за 190 рублей, но заявил, что купит сразу 3 тыс. кг, или 150 коробок. На том и стороны договорились.

При встрече покупатель отдал 570 тыс. рублей за масло. Однако после передачи товара продавец был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, которые под видом коммерческой сделки провели операцию «Проверочная закупка».

В тот же день оперативники изъяли из холодильных камер, расположенных в складских помещениях промзоны Челнов, еще 6,6 тыс. кг спреда, упакованного в 333 коробки с товарным знаком «Просто молоко».

Решением челнинского суда оба брата признаны виновными в покушении на мошенничество и приговорены к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года каждый.