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Здоровье и среда

В новогоднюю ночь врачи скорой помощи в Казани выезжали по вызову почти 1300 раз

3 января 2018, 14:33

На несчастные случаи бригадам «неотложки» пришлось выезжать 259 раз.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). За сутки с 31 декабря по 1 января врачи скорой помощи Казани выполнили 1299 вызовов, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.

С инфарктом миокарда медики госпитализировали восемь человек, с острым нарушением мозгового кровообращения – 26 казанцев.

На несчастные случае бригадам неотложной помощи приходилось выезжать 259 раз. В общественные места врачей «скорой» вызывали 185 раз.

Всего в столице Татарстана в «новогодние» сутки работало 80 бригад скорой помощи


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