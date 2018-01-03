В новогоднюю ночь врачи скорой помощи в Казани выезжали по вызову почти 1300 раз

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). За сутки с 31 декабря по 1 января врачи скорой помощи Казани выполнили 1299 вызовов, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.
С инфарктом миокарда медики госпитализировали восемь человек, с острым нарушением мозгового кровообращения – 26 казанцев.
На несчастные случае бригадам неотложной помощи приходилось выезжать 259 раз. В общественные места врачей «скорой» вызывали 185 раз.
Всего в столице Татарстана в «новогодние» сутки работало 80 бригад скорой помощи