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Появились фото с места пожара в селе Актаныш

3 января 2018, 13:59 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фото с места пожара в селе Актаныш Пожар площадью 96 квадратных метров охватил кровлю двухквартирного жилого дома.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Появились фото с места пожара в селе Актаныш, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на кровле двухквартирного дома №7 по улице Молодежная вчера вечером вспыхнул пожар площадью 96 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания двух мужчин. 52-летний был госпитализирован с ожогами рук и ног, а 27-летний – с ранами голени.

На месте работали сотрудники ПСЧ №103 и добровольного пожарного отряда из села Башак. С горением огнеборцам удалось справиться за 40 минут.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.


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