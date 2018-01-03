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За четыре выходных дня сотрудники МЧС Татарстана потушили 34 пожара

3 января 2018, 13:45 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

За четыре выходных дня сотрудники МЧС Татарстана потушили 34 пожара Всего в период с 30 декабря по 2 января огнеборцы выезжали по тревоге 157 раз.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В период с 30 декабря по 2 января сотрудники МЧС потушили 34 пожара в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, вчера при горении частного дома в Болгаре пожарные спасли 42-летнего хозяина, получившего ожоги тела и дыхательных путей. А в селе Актаныш из горящего дома спасатели вывели двух раненых мужчин, площадь пожара в здании по Молодежной улице превышала 90 квадратных метров.

Всего за этот период огнеборцы выезжали по тревоге 157 раз. Большое количество вызовов было связано с необходимостью разблокировать двери или помочь сотрудникам скорой помощи в транспортировке лежачих больных. 29 выездов пришлись на места дорожно-транспортных происшествий, еще 32 – на проведение поисково-спасательных работ.

Так, в поселке ЗЯБ в гаражно-строительном кооперативе «Восход» первого января спасателям пришлось отпирать двери одного из гаражей, в котором оказалась заперта нетрезвая местная жительница. Женщина просидела в нем около шести часов. А под Челнами в результате столкновения двух автомобилей серьёзные травмы получили два престарелых мужчины. Сотрудникам МЧС пришлось оцепить место ДТП, отключить аккумуляторы авто и оказать посильную помощь медработникам и полицейским. 


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