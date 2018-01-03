Американские ученые нашли новый метод борьбы с метастазами в головном мозге

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Американские ученые разработали новый метод борьбы с метастазами в головном мозге, сообщает «Мир 24» со ссылкой на журнал Science.

Ранее лечение этого вида онкологии считалось невозможным. Ученые из Университета Колорадо отметили, что врачи довольно часто отказываются от лечения пациента, если у него в мозге обнаружены метастазы.

Авторы статьи сочли эту позицию неправильной и предложили новый метод, который включает три стратегии.

Одна из них предполагает применение препаратов, эффективность которых вызывает сомнения, для лечения недугов в неострой форме.

Для борьбы с онкологическими болезнями, достигшими критической отметки, нужно применять проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике лекарства.

Если информации о воздействии препарата на организм человека недостаточно, то нужно проводить дополнительные исследования и только после этого назначать их заболевшим. Таким образом, исключается возможность нанесения еще большего вреда здоровью человека с метастазами в головном мозге.