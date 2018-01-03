Смартфон Xiaomi Mi 7 оснастят беспроводной зарядкой

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Китайские производители оснастят смартфон Xiaomi Mi 7 беспроводной зарядкой по технологии Qi, благодаря чему его можно будет заряжать без использования проводов. Об этом сообщает Akket.com.



Заряжать телефон можно будет через магнитную индукцию – то есть мобильное устройство необходимо положить на специальное зарядное устройство.



Пока не известно, за какое время будет осуществляться подзарядка телефона. Предположительно, полный заряд будет занимать около двух часов.



На данный момент пока ни одно мобильное устройство от китайских компаний не обладает поддержкой беспроводной зарядки.