Появились фото с места крупного пожара в одном из домов Болгара

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в Болгаре, где пострадал 42-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в доме №51 по улице Булгарская накануне вечером случился пожар площадью 72 квадратных метра.
На его тушение отправились сотрудники ПСЧ №132, им удалось справиться с огнем за 30 минут. Огнеборцы спасли хозяина дома, мужчина получил ожоги тела и дыхательных путей.
По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.