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Появились фото с места крупного пожара в одном из домов Болгара

3 января 2018, 13:18 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фото с места крупного пожара в одном из домов Болгара Пожар площадью 72 квадратных метра вспыхнул в доме №51 по улице Булгарская.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в Болгаре, где пострадал 42-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в доме №51 по улице Булгарская накануне вечером случился пожар площадью 72 квадратных метра.

На его тушение отправились сотрудники ПСЧ №132, им удалось справиться с огнем за 30 минут. Огнеборцы спасли хозяина дома, мужчина получил ожоги тела и дыхательных путей.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

 


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