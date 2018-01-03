Челнинский элеватор наказали за превышение шума

(Набережные Челны, 3 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по жалобе жителей поселка Элеваторная Гора наказали ОАО «Набережночелнинский элеватор» за превышение шума. Об этом сообщили в городском суде.

Жители поселка пожаловались в челнинский отдел Управления Роспотребнадзора по РТ на то, что в ночное время шум от работы местного элеватора не дает им уснуть. Специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование. Для этого ближе к полуночи они пришли в дом жителей, от которых поступило заявление, и сделали замеры уровня шума. Выяснилось, что шум, который исходит от работы технологического и вентиляционного оборудования предприятия, составляет 32 Децибела, тогда как предельно допустимая норма – 30 Децибел.

Решением городского суда за нарушение ОАО «Набережночелнинский элеватор» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.