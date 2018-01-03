В Казани состоится митинг владельцев охотничьих собак

(Казань, 3 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Завтра, 4 января, в 12.00 татарстанские владельцы охотничьих собак выйдут в сквер на ул. Карима Тинчурина, чтобы отстоять право на контактную притравку своих питомцев.

Поводом для волнений стала инициатива депутатов Госдумы РФ о внесении поправок в федеральный закон «Об охоте». Изменения должны полностью исключить контакт охотничьей собаки или ловчей птицы с объектом охоты во время учебных притравок по дичи.

Совет Федерации 26 декабря отклонил законопроект в силу его недоработки и серьезного возмущения профессионального сообщества. Но сами охотники опасаются, что после того, как инициативу доработают, она вновь вернется на согласование.

Завтра владельцы охотничьих собак во многих городах России намерены выйти на согласованные с властями митинги, чтобы рассказать о своих опасениях. В Казани местом сбора станет сквер на ул. Карима Тинчурина. Вероятно, к протестующим присоединятся и поклонники соколиной охоты, ведь поправки в закон касаются и их тоже.