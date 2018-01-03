Савченко пригрозила властям Украины «расплатой кровью» в случае революции в стране

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Украинские чиновники, которые «пришли к власти на крови», ответят за свои действия, если «революция возьмет реванш». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, сообщает RT.

«Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», – сказала Савченко.

По мнению депутата, сейчас на Украине нет справедливости, поэтому не стоит ждать развития. Савченко также высказала мнение, что руководство страны должно ответить за свои поступки, иначе следующее поколение высших чиновников будет чувствовать себя безнаказанным.