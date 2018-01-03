Полицейский Дед Мороз посетил учеников казанской школы для трудных подростков

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Сотрудники полиции Татарстана и председатель общественного совета при МВД по Татарстану посетили учеников школы закрытого типа имени Галлямова, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В роли Полицейского Деда Мороза выступили сотрудники казанского ОП «Восход». Свыше 60 подростков в возрасте от 12 до 15 лет ждали гостей в актовом зале. Дети охотно участвовали в конкурсах и играх, каждый, кто выполнял задание, получал приятные подарки.

Детям также вручили общий подарок – спортинвентарь. Полицейские привезли мальчишкам мячи, клюшки и шайбы.

Как отметил директор учреждения, появление полицейских в непривычных для ребят ролях для новичков школы всегда оказывается сюрпризом. Именно такие встречи заставляют мальчишек, имеющих конфликт с законом, посмотреть на сотрудников полиции с другой стороны.

На сегодняшний день в школе учатся 65 подростков. Все они направлены сюда решением судов за систематическое совершение правонарушений.

В следующий раз Полицейский дед Мороз встретился с детьми из многодетных семей в театре оперы и балета. Подростки, чьи родители не могут позволить поход в театр, поучаствовали в новогоднем хороводе и посмотрели волшебную постановку «Морозко». Представление готовилось воспитанниками Казанского хореографического училища под руководством члена общественного совета при МВД по РТ.

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» будет длиться до конца каникул. За это время сотрудники МВД Татарстана навестят еще не одну семью, где нужна их поддержка и забота.