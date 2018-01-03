Генсек НАТО заявил о нежелании повторять «холодную войну» с Россией

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В НАТО не хотели бы повторения «холодной войны» с Россией, поэтому призывают к политическому диалогу с ней. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten, пишут «Известия».

«Мы должны учитывать тот факт, что имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и непрост», – заявил генсек НАТО.

Столтенберг также высказался за наращивание числа контактов между альянсом и Москвой.