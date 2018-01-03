Исполнители лейбла Yummy Music дадут концерт в сквере Аксенова

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Татарские артисты из лейбла Yummy Music дадут концерт в сквере Аксенова в Казани. Вечер состоится 4 января и начнется в 16 часов, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Для поклонников современной татарской музыки выступят Гульназ Батталова, K-Ru, Ильгиз Шайхразиев и другие исполнители.

Новогодние мероприятия 4 января пройдут также в Горкинско-Ометьевском лесу, парке «Черное озеро» и парке им. Горького.

В парке «Черное озеро» в 12.00 и 18.00 будет показан спектакль «О», а в 19 часов начнется дискотека на льду с ди-джеями Тимуром Птахиным и Denis Enfant.

В парке Горького покажет свою семейную новогоднюю программу театральная студия «Сдвиг». А в Горкинско-Ометьевском лесу на мастер-классе в 15.00 можно будет смастерить фетровую игрушку.