Ким Чен Ын распорядился открыть спецлинию связи с Южной Кореей

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал открыть ранее надолго закрытую горячую линию с Южной Кореей для обсуждения возможного участия северокорейской делегации в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом заявил глава Управления по делам между двумя Кореями, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».

Линия начнет работать в 9.30 по московскому времени.

Ранее лидер КНДР заявил в официальном выступлении о возможности участия своих спортсменов в Олимпиаде. В Южной Корее приветствовали это желание и предложили обсудить его на высоком уровне.