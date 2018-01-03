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Политика

Ким Чен Ын распорядился открыть спецлинию связи с Южной Кореей

3 января 2018, 09:22

Горячая линия откроется для обсуждения возможного участия северокорейской делегации в Олимпиаде в Пхенчхане.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал открыть ранее надолго закрытую горячую линию с Южной Кореей для обсуждения возможного участия северокорейской делегации в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом заявил глава Управления по делам между двумя Кореями, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».

Линия начнет работать в 9.30 по московскому времени.

Ранее лидер КНДР заявил в официальном выступлении о возможности участия своих спортсменов в Олимпиаде. В Южной Корее приветствовали это желание и предложили обсудить его на высоком уровне. 


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