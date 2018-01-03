На главной площади Челнов возобновилась новогодняя праздничная программа

(Набережные Челны, 3 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На главной площади Набережных Челнов – Азатлык – возобновилась новогодняя праздничная программа.

В этом году челнинцев и гостей города удивили световыми конструкциями, размещенными на площади: их стало намного больше, появилась еще одна сцена и многое другое.

В качестве символа предновогоднего «движения» к празднику был выбран образ трамвая. Он стал ключевым элементом в новогоднем оформлении площади. 74-метровый трамвай «следует» по маршруту: «Елочный базар», «Мандариновая», «Рождественская ярмарка» и конечная – «С Новым годом!».

Вчера на площади выступал уличный театр «Мамык» из Казани, световое и огненное шоу устроили ребята из «Light & Fire show», а на молодежной площадке «Твой формат» выступили таланты из молодежного центра «Нур» с программой «Рекорды Белого Города». По ее итогам Данил Чернов установил рекорд по самому быстрому поеданию мандаринов, Марат Закиров стал самым быстрым чтецом татарских скороговорок, а Инзира Мухаметшина поставила рекорд по самому протяженному поздравлению «С Новым Годом». Для всех присутствующих выступили лучшие творческие коллективы города, состоялся танцевальный мастер-класс от автора и руководителя социально-культурного проекта «Просто Танцуй!» Алексея Володина.

Кроме этого на площади работала творческая мастерская «Сказка в пути» от культурно-образовательной платформы «Метро», а также работали костюмированные аниматоры, состоялось дог-шоу, где любой желающий смог сфотографироваться с символом года.

Возле проспекта Мира расположилась необычная ель – в виде арки. Ежедневно на ней появлялись новые световые элементы, каждый день жителей Набережных Челнов ждал сюрприз.

На площади также работает большой каток, горки для катания на тюбингах, а еще можно прокатиться на пони, лошадях и верблюдах.

Площадки продолжат свою работу до 8 января. А 13 января на них пройдут заключительные программы в честь Старого Нового года.

