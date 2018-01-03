В Богатых Сабах прошел новогодний праздник «Выходи гулять!»

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В поселке Богатые Сабы в Сабинском районе РТ 2 января прошел новогодний праздник в рамках акции «Выходи гулять!» Об этом сообщается на портале муниципалитетов РТ.

Организаторами праздника стали работники отдела культуры местной администрации. Они собрали маленьких односельчан у парка «Олимп» на набережной.

Дети с удовольствием рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, водили хоровод вокруг елки, играли с персонажами любимых сказок и отгадывали загадки главного новогоднего волшебника. А Дед Мороз подарил юным участникам праздника подарки.