Казань примет Всероссийский новогодний турнир по фехтованию

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В Казани с 4 по 9 января состоится Всероссийский новогодний турнир по фехтованию памяти первого директора спортивной школы олимпийского резерва Исаака Брена.

Как сообщают организаторы, в турнире примут участие девушки и юноши в возрасте до 17 лет в трех видах оружия.

В первые два дня сильнейшего выявят шпажисты и шпажистки, а после – представители рапирного фехтования. Завершат турнир саблисты и саблистки.

Татарстан на турнире будет представлен во всех видах, кроме женской сабли.

По результатам турнира 32 лучшим фехтовальщикам будут начислены очки всероссийского рейтинга. Наиболее успешные по рейтингу смогут в дальнейшем принять участие в турнирах европейского цикла, а четверка лучших в конце сезона представит Россию на первенствах Европы и мира.