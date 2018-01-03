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Спорт

Казань примет Всероссийский новогодний турнир по фехтованию

3 января 2018, 23:00

В турнире примут участие девушки и юноши в возрасте до 17 лет в трех видах оружия.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В Казани с 4 по 9 января состоится Всероссийский новогодний турнир по фехтованию памяти первого директора спортивной школы олимпийского резерва Исаака Брена.

Как сообщают организаторы, в турнире примут участие девушки и юноши в возрасте до 17 лет в трех видах оружия.

В первые два дня сильнейшего выявят шпажисты и шпажистки, а после – представители рапирного фехтования. Завершат турнир саблисты и саблистки.

Татарстан на турнире будет представлен во всех видах, кроме женской сабли.

По результатам турнира 32 лучшим фехтовальщикам будут начислены очки всероссийского рейтинга. Наиболее успешные по рейтингу смогут в дальнейшем принять участие в турнирах европейского цикла, а четверка лучших в конце сезона представит Россию на первенствах Европы и мира. 


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