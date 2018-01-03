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Спорт

Криштиану Роналду рассказал о планах после завершения футбольной карьеры

3 января 2018, 04:37

Форвард мадридского «Реала» хотел бы попробовать себя в кинематографе после того, как повесит бутсы на гвоздь.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что после завершения футбольной карьеры хотел бы попробовать себя в съемках фильмов. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на издание Sky Sport Italia.

После того, как закончу с футболом, хочу попробовать что-то новое, например, снимать фильмы», – поделился мечтами футболист.

На данный момент, по его словам, он полностью сосредоточен на футболе, однако готов к тому, что его карьера в этом виде спорта рано или поздно завершится. 


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