Криштиану Роналду рассказал о планах после завершения футбольной карьеры

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что после завершения футбольной карьеры хотел бы попробовать себя в съемках фильмов. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на издание Sky Sport Italia.

После того, как закончу с футболом, хочу попробовать что-то новое, например, снимать фильмы», – поделился мечтами футболист.

На данный момент, по его словам, он полностью сосредоточен на футболе, однако готов к тому, что его карьера в этом виде спорта рано или поздно завершится.