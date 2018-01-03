Нейробиологи раскрыли механизм возникновения зависимости от сигарет

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Группа китайских и американских ученых Университета Рокфеллера (Нью-Йорк) обнаружили изменения в работе клеток мозга, которые способствуют развитию зависимости от никотина, сообщает РИА Новости.

Никотин воздействует на мозговые рецепторы, которые выделяют «гормоны радости», в том числе дофамин. Подавление активности этих клеток приводит к снижению никотиновой зависимости.



Опыт проводился на мышах, которых поили водой с содержанием никотина. Ученые выяснили, что с зависимостью от этого вещества связаны две области мозга — медиальная (средняя) часть поводка и интерпедункулярное ядро. В нейронах этих структур встроены белковые рецепторы, которые связываются с никотином, когда тот проникает в мозг с кровотоком.



Грызуны быстро пристрастились к никотину. Другие эксперименты также подтвердили, что пристрастие к стимулятору зависит от нейронов группы Amigo1. Когда ученые «приглушили» эти клетки с помощью генной инженерии, зависимость от никотина исчезла.

Исследователи полагают, что аналогичным образом на никотин реагирует и человеческий мозг: чем дольше человек потребляет никотин, тем больше в мозгу производится веществ, нарушающих механизм защиты. Возможно, в будущем ученые научатся блокировать зависимость человека от никотина в целях антитабачной терапии.