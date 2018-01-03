Новый электронно-лучевой компьютерный томограф появится в РФ к 2020 году

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Новый электронно-лучевой компьютерный томограф с двойным источником излучения в России планируют создать к 2020 году. Соответствующее распоряжение за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

«Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции „Ростех“ на реализацию проекта создания томографа», — следует из справки к документу.

Новый томограф будут разрабатывать специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева при участии международных ученых разработчиков.

На проект с 2017 по 2020 год планируется потратить 7,3 млрд рублей. Потребность российских субъектов в компьютерных томографах на 2017 — 2019 годы составляет порядка 500 единиц, говорится в справке к документу.