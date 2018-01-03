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Шоу-бизнес

Esquire составил список самых ожидаемых сериалов 2018 года

3 января 2018, 00:14

В списке опубликованы 13 самых ожидаемых сериалов, премьеры которых состоятся в наступившем году.
Названы лучшие отечественные сериалы и шоу 2017 года
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Американский журнал Esquire опубликовал рейтинг из 13 самых ожидаемых сериалов, премьеры которых назначены на 2018 год, сообщает «Лента.Ру».

В рейтинг попали «Видоизмененный углерод», «Американская история преступлений» об убийстве Джанни Версаче, боевик «Черная молния», драма «Чи» и мистический сериал «По ту сторону».

В списке также фигурируют комедия «Хорошие девчонки», документальный сериал о Земле «Этот странный камень» от National Geographic, ситком «Розанна», сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса».

Кинокритики журнала также включили в список комедии «Две крутые королевы» и «Возрастная комедия».

Ранее эксперты назвали лучшие отечественные сериалы и шоу 2017 года.

 


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