Esquire составил список самых ожидаемых сериалов 2018 года

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Американский журнал Esquire опубликовал рейтинг из 13 самых ожидаемых сериалов, премьеры которых назначены на 2018 год, сообщает «Лента.Ру».
В рейтинг попали «Видоизмененный углерод», «Американская история преступлений» об убийстве Джанни Версаче, боевик «Черная молния», драма «Чи» и мистический сериал «По ту сторону».
В списке также фигурируют комедия «Хорошие девчонки», документальный сериал о Земле «Этот странный камень» от National Geographic, ситком «Розанна», сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса».
Кинокритики журнала также включили в список комедии «Две крутые королевы» и «Возрастная комедия».
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