В январе сотрудники «КАМАЗа» уйдут в корпоративный отпуск

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В начале 2018 года сотрудники ПАО «КАМАЗ» уйдут в ежегодный корпоративный отпуск, первая половина которого запланирована на 9 — 21 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом ремонтные и сервисные службы будут работать в штатном режиме. Часть персонала, занимающегося бухгалтерской и налоговой отчетностью, а также реализацией автотехники, продолжит работу. Кроме того, с 3 января работа начнется на литейном заводе предприятия, а именно в подразделениях по ремонту оборудования и производству чугунного и стального литья.