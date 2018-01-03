Молодежный оркестр Татарстана Sforzando даст праздничный концерт в Москве

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). В новогодние праздники молодежный оркестр Фонда развития исполнительского искусства Татарстана Sforzando выступит в Москве. Концерт состоится 3 января в рамках ежегодного фестиваля «Новый год в Консерватории 2018», сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Коллектив исполнит популярные зингшпили «Бастьен и Бастьенна» (В.-А. Моцарт) и «Телефон, или любовь втроем» (Дж. Менотти).

Музыкальный вечер пройдет в Большом зале консерватории им. П.И. Чайковского. Начало – в 19 часов.