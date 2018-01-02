В Новошешминске определились лучшие пловцы местной спортшколы

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В Новошешминске сегодня прошло первенство по плаванию среди воспитанников среди воспитанников местной спортивной школы. Турнир был посвящен Декаде спорта и здоровья, сообщается на портале муниципалитетов РТ.

Победители определились среди мальчиков и девочек в разных возрастных категориях. Так, среди юношей 1999 – 2001 г.р. лучшими стали Виталий Засадихин и Ильнар Нуретдинов, а у девушек этой возрастной категории – Гузель Нуретдинова.

Среди мальчиков 2006 –2007 г.р. первое место досталось Фариду Галяветдинову. В юношеской возрастной категории 2004 – 2005 г.р. победил Риназ Мусин, а у девочек 2003 г.р. и младше лучшей стала Азалия Нургатина.

Победители получили от администрации спортшколы дипломы и медали.