В Египте режим чрезвычайного положения продлен еще на три месяца

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Соответствующий указ был опубликован сегодня в официальных египетских газетах, сообщает РИА Новости.

Согласно документу режим ЧП продлевается на всей территории республики, начиная с часа ночи 13 января 2018 года.

Чрезвычайное положение было введено в стране на три месяца в апреле 2017 года после терактов в христианских церквях Танты и Александрии, в которых погибли более 45 человек. затем режим ЧП дважды продлевался.