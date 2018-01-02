На Украине пьяный водитель Mercedes протаранил 26 автомобилей

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В украинском городе Ровно пьяный водитель Mercedes S500 протаранил 26 автомобилей. В результате крупной аварии пострадали три человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областной Нацполиции.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 2 января. 26-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его на протяжении около 15 м. В результате были повреждены пять припаркованных у забора автомобилей. Кроме того, обломки бетонного ограждения повредили еще 20 находившихся неподалеку машин.

В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимацию в бессознательном состоянии. В больницу также попали трое пассажиров иномарки. Врачи сообщили, что от всех них пахло алкоголем.

По факту аварии проводится досудебное расследование.