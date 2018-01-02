СМИ: Meizu намерена прекратить выпуск линейки смартфонов MX

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Китайская компания по производству гаджетов Meizu может прекратить выпуск смартфонов из линейки MX. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на инсайдерское источники.

Последняя модель данной серии – MX6 увидела свет больше года назад, и компания не анонсирует выпуск обновленной версии смартфона. Кроме того, производитель анонсировал старт продаж нового флагмана MX7, однако позже эта информация исчезла с его официального сайта. Именно этот факт и послужил поводом для прогнозов о прекращении выпуска серии МХ.

Сейчас компания готовится к выпуску Meizu 15 Plus. По мнению экспертов, возможно, работа над линейкой MX не ведется в том числе и по этой причине.