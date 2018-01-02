Ушла из жизни советская и литовская актриса Татьяна Майорова

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Актриса литовского театра и кино Татьяна Майорова скончалась на 77-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Русского драматического театра Литвы, где артистка проработала большую часть своей карьеры.

Майорова родилась в 1964 году на Украине. Окончила театральный институт им. Карпенко-Карого в Киеве. В 1964 – 1967 годах была актрисой Севастопольского драмтеатра, а в 1967 – 1991 годах работала в театр Вильнюса, где сыграла около 40 ролей.

Актриса также известна по ролям в кино. Самой яркой из них стала роль матери в исторической драме 1978 года «Смилуйся над нами».