Атлеты автомобильного завода «КАМАЗа» устроили силовой турнир на призы Деда Мороза

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Признанные силачи автомобильного завода «КАМАЗа», входящие в местную секцию гиревого спорта «Пехлеван», провели традиционный силовой турнир на призы Деда Мороза. Об этом сообщает челнинская газета «Вести КАМАЗа».

На нынешний турнир по армреслингу и гиревому виду спорта заявились 20 заводчан в возрасте от 20 до 60 лет.

В этом году соревнования получились особенными: весь призовой фонд богатыри решили передать своему коллеге – наладчику из цеха тормозов Константину Агафонову, у которого обнаружилась тяжелая болезнь.

Победители турнира определились в нескольких весовых категориях, а в соревнованиях по армрестлингу лидеры были выявлены отдельно среди мужчин и женщин.