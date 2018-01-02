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Культура

Верка Сердючка выступила против ограничений российских фильмов на Украине

2 января 2018, 20:40

Данилко также не одобрил меры Службы безопасности Украины, которая запретила въезд многим российским артистам.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верки Сердючки, рассказал, что он против ограничительных мер в отношении российского кинематографа. Об этом сообщает РИА Новости.

Певец отметил, что сможет посмотреть полюбившиеся ему российские ленты без запретов. «Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?» — сказал артист.

Исполнитель также подчеркнул, что лучше выпускать фильмы собственного производства, а не блокировать доступ на телеэкраны российским конкурентам.

Данилко также не одобрил мер Службы безопасности Украины, которая запретила въезд многим российским артистам. По его словам, он не понимает критериев, по которым деятелей культуры вносят в «черный» список.


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