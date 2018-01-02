ОАЭ запретили импорт мяса и птицы из России

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Объединенные Арабские Эмираты ввели запрет на импорт мяса, птицы и яиц из ряда регионов России. Запрет введен из-за птичьего гриппа и касается продукции, не прошедшей термическую обработку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

В эмиратском Министерстве по вопросам изменения климата и окружающей среды отметили, что ограничения касаются Костромской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия, где недавно наблюдались случаи птичьего гриппа.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство не получало уведомлений от властей ОАЭ о запрете на поставки вышеуказанных категорий продукции из России из-за гриппа птиц. Выводы об этом, по ее словам, были сделаны с учетом сообщений в местной прессе.

Мелано отметила, что на сегодня все вспышки гриппа птиц, зафиксированные ранее, были погашены. Как только будет получено официальное уведомление, Россельхознадзор проведет переговоры с представителями ОАЭ для уточнения ситуации, добавила она.