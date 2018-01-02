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Политика

Черногория заявила о намерении войти в состав ЕС до 2025 года

2 января 2018, 19:12

Ряд экспертов говорит о ненадежных перспективах вступления страны в ЕС из-за ее сложного экономического положения.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил журналистам, что страна намерена войти во состав Евросоюза до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информагентство МИНА.

«Мы воодушевлены заявлением главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что ЕС будет многочисленнее, чем сейчас. Считаю, что мы можем стать членом ЕС до 2025 года», – сказал Дарманович.

Несмотря на оптимистичные заявления главы черногорского МИД, ряд экспертов говорит о ненадежных перспективах вступления страны в ЕС из-за ее сложного экономического положения – госдолг Черногории сейчас составляет 64 процента ВВП или 2,4 млрд долларов.

Кандидатами на членство в Евросоюзе сейчас являются пять стран: Черногория, Сербия, Албания, Македония и Турция. 


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