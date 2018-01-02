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Политика, Общество

Порошенко назвал свои любимые украинские песни

2 января 2018, 18:50

В «плейлист» украинского лидера попали «Марш новоi армиi» группы «Вопли Видоплясова» и «Перечекати» Тины Кароль.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко поделился с подписчиками в «Твиттере» любимыми украинскими песнями 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году украинская музыка сделала значительный шаг вперед – появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное – этот год показал, что украинцы хотят слушать песни на родном языке», – написал Порошенко.

В «плейлист» украинского лидера попали «Марш новоi армиi» группы «Вопли Видоплясова», «Перечекати» Тины Кароль, рок-комопзиция «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» от Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» от Onuka и «Монах» группы «Дахабраха». 


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