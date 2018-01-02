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Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 3 января

2 января 2018, 18:24

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, погода начнет портиться с вечера 2 января.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане местами по республике 3 января.

Согласно прогнозу синоптиков, погода начнет портиться с вечера сегодняшнего дня, ухудшение прогнозируется до 18 часов 3 января. 


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