ЦИК сообщил о рекордном числе желающих стать Президентом

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Центризбирком РФ сообщил, что к концу декабря получил около 60 уведомлений от желающих стать кандидатом на пост Президента РФ, в том числе от 21 политической партии. За последние годы столь большое число желающих было отмечено впервые. Об этом в интервью РИА Новости рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.

«Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять… вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», – пояснил Шевченко.

Центризбирком будет принимать документы от самовыдвиженцев для регистрации избирателей в их поддержку до полуночи 7 января, а от кандидатов, выдвинутых партиями, до полуночи 12 января.

Выборы Президента России пойдут 18 марта.