Число погибших в ходе массовых беспорядков в Иране выросло до 20 человек

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Число погибших в ходе массовых протестов в Иране, по данным на 2 января, достигло 20 человек. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

Накануне сообщалось минимум о 10 погибших при столкновениях с полицией 31 декабря. В частности, погибли демонстранты, которые пытались захватить полицейские участки и военные базы.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. Сначала протестующие вышли на улицы в Мешхеде, втором по величине городе страны, затем акции протеста начались и в других городах, включая Тегеран.