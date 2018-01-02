Центризбирком проверит подписи избирателей на подделки за кандидатов в президенты

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В Центральной избирательной комиссии России еще раз предупредили о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку кандидата для участия в выборах Президента России. Об этом сообщает RT.



Уточняется, что у каждого кандидата будет проверено по 60 тысяч подписей, а в случае необходимости — все собранные подписи.

Член ЦИК рассказал РИА Новости, что уже закуплена новейшая техника, которая может различить мельчайшие детали в подписи человека. К работе будут привлечены ведущие специалисты-почерковеды из ФСБ, МВД, Минюста. Обман легко выявится, опытные специалисты и совершенная техника выявят фальсификацию без проблем.

Выборы Президента России состоятся 18 марта этого года.