В «Мире» покажут новогодние фильмы «Морозко» и «Чародеи»

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В кинотеатре «Мир» состоятся показы новогодних фильмов в рамках программы «Зима в парках». Об этом сообщается на странице скверов и парков в Instagram.
Фильмы будут транслироваться 3 и 5 января. 3 января в 15.00 состоится показ фильма «Морозко», 5 января в 14.00 – «Чародеи».
Показы осуществляются при поддержке «Татаркино».
Все желающие смогут посмотреть киноленты бесплатно.
📺 Отправляемся в кинотеатр "Мир" 3 и 5 января смотреть любимые фильмы! Адрес: ул. Достоевского, 30 #паркитатарстана #зимавпарках