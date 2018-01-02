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В «Мире» покажут новогодние фильмы «Морозко» и «Чародеи»

2 января 2018, 20:25

3 января в 15.00 состоится показ фильма «Морозко», 5 января в 14.00 – «Чародеи».
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В кинотеатре «Мир» состоятся показы новогодних фильмов в рамках программы «Зима в парках». Об этом сообщается на странице скверов и парков в Instagram.

Фильмы будут транслироваться 3 и 5 января. 3 января в 15.00 состоится показ фильма «Морозко», 5 января в 14.00 – «Чародеи».

Показы осуществляются при поддержке «Татаркино».

Все желающие смогут посмотреть киноленты бесплатно.

 

📺 Отправляемся в кинотеатр "Мир" 3 и 5 января смотреть любимые фильмы! Адрес: ул. Достоевского, 30 #паркитатарстана #зимавпарках

Публикация от Парки и скверы Татарстана 🌳🌳🌳 (@park.tatar)


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