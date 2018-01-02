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Ростуризм призвал туроператоров предупреждать россиян о протестах в Иране

2 января 2018, 14:57

Беспорядки вспыхнули на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт.
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(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Ростуризм обратился к туроператорам, которые продают путевки в Иран, с просьбой предупреждать россиян об акциях протеста, бушующих в республике. Об этом сказано на сайте ведомства.

Туристов также просят принять информацию к сведению. Тем, кто уже находится в Иране, следует сохранять бдительность и не появляться в местах массового скопления людей.

Беспорядки вспыхнули на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. По последним данным, в них погибли не менее шести человек.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что за акциями стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.


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