В Челнах дети попросили у Деда Мороза лыжи, палатку и перевоспитать папу

(Набережные Челны, 2 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в очередной раз вскрыли почту Деда Мороза и узнали, что челнинские дети попросили у него на Новый год.

Новогоднее почтовое отделение Деда Мороза по традиции создается во Дворце культуры «Энергетик». Сюда дети приносят свои письма, адресованные главному персонажу праздника. На этот раз юные челнинцы написали свыше ста посланий. Письма были незапечатанными и доступными для ознакомления, пояснили работники «почты».

Одна девочка, ученица 41-й школы, рассказала о своих увлечениях. Она ходит на танцы, в художественную школу и в школу ментальной арифметики. В подарок она хотела бы получить краски для батика и футболку с изображением певца Элвина Грея.

Девочка Элиза сообщила волшебнику, что занимается хореографией и тхэквондо, а еще помогает маме ухаживать за братиком. Она попросила в подарок пластиковые лыжи для себя и палатку для братика, который, видимо, уже демонстрирует навыки бывалого туриста.

Другая девочка поведала, что в прошедшем году трижды побеждала в соревнованиях по айкидо. Она также вспомнила, как помогла дедушке, которому на улице стало плохо, а еще вызвала пожарных, увидев горящее здание. В письме для себя она ничего не попросила. Лишь написала: «Если бы я была Снегурочкой, то сделала бы так, чтобы люди никогда не горевали. Дедушка Мороз, я в тебя верю!».

Еще один мальчик с долей самокритики написал Деду Морозу, что не может сказать, что в прошедшем году вел себя безупречно, но обещал исправиться. «Хотелось бы в подарок получить новый компьютер, но еще больше – внимание и любовь своего папы Андрея. Чтобы он хотя бы раз в неделю встречался со мной. Только он и я. До слез порой обидно, что у меня такой никудышный папа, а мне его порой так не хватает», – посетовал мальчик.

Работники новогодней почты отмечают, что практически все авторы нынешних писем рассказали, что предыдущие желания всегда исполнялись. Хотелось бы, чтобы эта традиция сохранилась, говорят «почтальоны».