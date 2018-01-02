В казанском парке «Сосновая роща» слепят самых креативных снеговиков

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Любителей снежных фигур 5 января приглашают в парк «Сосновая роща», чтобы посоревноваться за звание самого креативного скульптора. Об этом сообщается в казанских соцсетях и сообществах.

Участникам акции вместе с друзьями предстоит придумать и слепить снеговика, чем необычнее — тем лучше. Он может быть огромным или совсем маленьким, из шаров, кубов, цилиндров. В качестве украшений сгодятся любые вещи: бусины, пуговицы, овощи, еловые ветки, шишки, ягоды. Облик снеговика лучше продумать заранее, чтобы взять с собой все необходимое.



В прошлом году для парада снеговиков в Казань грузовиками завозили нетающий снег. В борьбе за создание лучшего персонажа приняли участие более 50 команд, в том числе гости из Мурманска, Воркуты. Победителем стала команда с неординарным названием «Елки-метелки и скользкий тип». Творение-фаворит оправдало название команды – снеговик был перевернут вверх ногами, будто он действительно поскользнулся.