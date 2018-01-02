Саакашвили призвал «возмущенных» украинцев выйти на марш в защиту Ноздровской

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). К очередной акции протеста призвал граждан Украины бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщает RT.

Целью марша он назвал требование справедливости в деле об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

«Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами – но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья», – заявил Саакашвили.

Таким образом, политик пригласил жителей страны на акцию, в которой сам участия не примет. Это он объяснил тем, что не хочет лишних обвинений в свой адрес.

Ранее националисты в Киеве предложили отправить Саакашвили на родину. Во время акции «Кофе на Крещатике» сторонники организации «Национальный корпус» вывесили на стене торгового центра «Глобус» транспарант с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию», направленный против Михаила Саакашвили и Президента Украины Петра Порошенко.