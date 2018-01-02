Владимир Путин поздравил Юрия Григоровича с 91-летием

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с 91-летием. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что каждая работа Григоровича является уникальной.

«Примите искренние поздравления с днем рождения. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая ваша работа уникальна», – говорится в поздравительной телеграмме.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в городе на Неве. Он является одним из самых выдающихся хореографов XX века, автором восьми оригинальных балетов. Среди них – «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Золотой век» и другие. Также все классические балеты, составляющие основу репертуара Большого театра, проходят редакцию Юрия Григоровича.