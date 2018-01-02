Роспотребнадзор: В РТ за 4 года в 3 раза увеличилось число жалоб на медуслуги

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). В Татарстане с 2014-го по 2017 год в три раза увеличилось количество жалоб на платные медицинские услуги. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в 2014 году было зафиксировано 82 обращения граждан по поводу нарушения прав потребителей в данной сфере, за 2015 год было принято 201 обращение, в 2016 году жалоб было 240, за первый квартал 2017 года эта цифра составила 69 обращений.

Как пояснили специалисты, в основном граждане недовольны косметологическими услугами. На втором месте среди обращений оказались жалобы на ненадлежащее качество оказанных платных медуслуг, преимущественно стоматологических. Также обращения касались отказа в возмещении ущерба или перерасчете платы. Часть жалоб была против неполной или ложной информации об услугах.