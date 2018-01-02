Скончался театровед Юрий Барбой

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Профессор, заведующий кафедрой русского театра Российского государственного института сценических искусств, доктор искусствоведения Юрий Барбой скончался 1 января в Санкт-Петербурге. Ему было 79 лет, сообщает портал «Театрал».



Время и место прощания пока уточняются.



Юрий Барбой окончил Ленинградский театральный институт (ныне Институт сценических искусств). Спустя годы стал он возглавил кафедру вуза. Юрий Барбой также преподавал на факультете истории искусств Европейского университета.



Кроме того, театровед возглавлял Совет по театроведению и театральной критике петербургского Союза театральных деятелей. На протяжении многих лет публиковался в журнале «Театр», «Петербургском театральном журнале» и других изданиях.



Барбой был доктором наук, академиком, заслуженным деятелем искусств России. В числе наиболее значимых его работ: «Структура действия и современный спектакль», которую он написал в 1988 году, «К теории театра» (2008 год), в 2011 году он выпустил труд под названием «Атмосфера спектакля».