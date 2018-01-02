Первые сутки биометрический контроль на границе Украины отработал без сбоев

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Первые сутки система биометрического контроля на границе Украины отработала без сбоев, никаких нарушений и волнений зафиксировано не было. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД Украины.

В этот день границу страны пересекли 1,9 тыс. граждан России. Всего же биометрический контроль прошли более 3,3 тыс. иностранцев.

Напомним, с начала нового года Государственная пограничная служба Украины стала фиксировать на границе биометрические данные граждан и лиц без гражданства из 70 стран, включая Россию.